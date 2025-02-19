Объединять страну нужно не вокруг фамилий, а вокруг ВСУ — Береза

Есть три пункта, по которым у нас должен быть консенсус. 1. Выборы сегодня невозможны. Они разрушат страну. А это то, что хочет Путин. 2. Любые разговоры сегодня о Майдане не только не конструктивны, но и бессмысленны. Подобный протест не только расколет страну, но и поможет России реализовать свой план по уничтожению Украины. 3. Объединять страну нужно не вокруг фамилий или политических сил, а вокруг ВСУ.