Объединять страну нужно не вокруг фамилий, а вокруг ВСУ — Береза
Есть три пункта, по которым у нас должен быть консенсус. 1. Выборы сегодня невозможны. Они разрушат страну. А это то, что хочет Путин. 2. Любые разговоры сегодня о Майдане не только не конструктивны, но и бессмысленны. Подобный протест не только расколет страну, но и поможет России реализовать свой план по уничтожению Украины. 3. Объединять страну нужно не вокруг фамилий или политических сил, а вокруг ВСУ.
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: береза, ВСУ, выборы, Майдан;
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2025 в 09:33;
Корреспондент Борислав Береза, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Есть три пункта, по которым у нас должен быть консенсус. 1. Выборы сегодня невозможны. Они разрушат страну. А это то,…".