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Объединять страну нужно не вокруг фамилий, а вокруг ВСУ — Береза

Политика 09:33   19.02.2025
Борислав Береза
экс-нардеп
Объединять страну нужно не вокруг фамилий, а вокруг ВСУ — Береза

Есть три пункта, по которым у нас должен быть консенсус. 1. Выборы сегодня невозможны. Они разрушат страну. А это то, что хочет Путин. 2. Любые разговоры сегодня о Майдане не только не конструктивны, но и бессмысленны. Подобный протест не только расколет страну, но и поможет России реализовать свой план по уничтожению Украины. 3. Объединять страну нужно не вокруг фамилий или политических сил, а вокруг ВСУ.

Автор: Борислав Береза, экс-нардеп
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  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2025 в 09:33;

  • Корреспондент Борислав Береза, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Есть три пункта, по которым у нас должен быть консенсус. 1. Выборы сегодня невозможны. Они разрушат страну. А это то,…".