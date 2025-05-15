Это публичное унижение и Трампа, и Украины — Береза о делегации РФ в Турции

После обнародования состава российской делегации на переговорах в Стамбуле стало ясно: Москва не желает мира. Путин послал «нулевых» людей — Мединского, Костюкова, Галузина — у которых нет полномочий принимать решения. Это публичное унижение и Трампа, и Украины. Вместо подлинных договоренностей – имитация процесса. Все говорит о подготовке Кремля к новому наступлению, а не о прекращении войны.