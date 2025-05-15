Это публичное унижение и Трампа, и Украины — Береза о делегации РФ в Турции
После обнародования состава российской делегации на переговорах в Стамбуле стало ясно: Москва не желает мира. Путин послал «нулевых» людей — Мединского, Костюкова, Галузина — у которых нет полномочий принимать решения. Это публичное унижение и Трампа, и Украины. Вместо подлинных договоренностей – имитация процесса. Все говорит о подготовке Кремля к новому наступлению, а не о прекращении войны.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: береза, делегация, переговоры, Путин, Трамп, турция;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Это публичное унижение и Трампа, и Украины — Береза о делегации РФ в Турции»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 16:03;
Корреспондент Борислав Береза, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После обнародования состава российской делегации на переговорах в Стамбуле стало ясно: Москва не желает мира. Путин послал «нулевых» людей —…".