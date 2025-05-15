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Это публичное унижение и Трампа, и Украины — Береза о делегации РФ в Турции

Мир 16:03   15.05.2025
Борислав Береза
экс-нардеп
Это публичное унижение и Трампа, и Украины — Береза о делегации РФ в Турции

После обнародования состава российской делегации на переговорах в Стамбуле стало ясно: Москва не желает мира. Путин послал «нулевых» людей — Мединского, Костюкова, Галузина — у которых нет полномочий принимать решения. Это публичное унижение и Трампа, и Украины. Вместо подлинных договоренностей – имитация процесса. Все говорит о подготовке Кремля к новому наступлению, а не о прекращении войны.

Автор: Борислав Береза, экс-нардеп
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  • • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 16:03;

  • Корреспондент Борислав Береза, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После обнародования состава российской делегации на переговорах в Стамбуле стало ясно: Москва не желает мира. Путин послал «нулевых» людей —…".