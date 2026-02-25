Харьков посетили представители Конгресса США и ООН: цель визита

Пресс-служба Харьковского горсовета сообщила, что на минувшей неделе в городе побывала международная делегация. В нее вошли представители Конгресса США и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В частности партнеров интересовала энергетическая ситуация: как Харьков проходит пиковые нагрузки после вражеских атак и что происходит с теплом и светом в городе.

«Враг бьет по энергетике, без которой город не может жить. Мы вынуждены действовать быстро, чтобы сохранить наши инженерные сети и предоставить людям основные услуги. Но параллельно мы делаем не менее важное: создаем безопасные места для обучения, чтобы дети могли учиться оффлайн, а семьи чувствовали, что в Харькове есть будущее. И нам нужна поддержка партнеров в наших планах», – обратился к гостям мэр Харькова Игорь Терехов.

Международную делегацию он сопроводил в харьковскую метрошколу на станции метро «Университет», чтобы представители США и ООН увидели, как дети учатся под землей из-за российской агрессии.

Также визитеры интересовались ситуацией с временно перемещенными лицами, выясняли существующие социальные нужды и обсуждали дальнейшее сотрудничество.

«Мэр подчеркнул, что городу нужны решения, обеспечивающие предоставление базовых услуг даже под вражескими ударами», — отметили в горсовете.