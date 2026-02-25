Харьков посетили представители Конгресса США и ООН: цель визита
Пресс-служба Харьковского горсовета сообщила, что на минувшей неделе в городе побывала международная делегация. В нее вошли представители Конгресса США и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
В частности партнеров интересовала энергетическая ситуация: как Харьков проходит пиковые нагрузки после вражеских атак и что происходит с теплом и светом в городе.
«Враг бьет по энергетике, без которой город не может жить. Мы вынуждены действовать быстро, чтобы сохранить наши инженерные сети и предоставить людям основные услуги. Но параллельно мы делаем не менее важное: создаем безопасные места для обучения, чтобы дети могли учиться оффлайн, а семьи чувствовали, что в Харькове есть будущее. И нам нужна поддержка партнеров в наших планах», – обратился к гостям мэр Харькова Игорь Терехов.
Международную делегацию он сопроводил в харьковскую метрошколу на станции метро «Университет», чтобы представители США и ООН увидели, как дети учатся под землей из-за российской агрессии.
Также визитеры интересовались ситуацией с временно перемещенными лицами, выясняли существующие социальные нужды и обсуждали дальнейшее сотрудничество.
Читайте также: ISW: 5-й год вторжения начинается для РФ не лучшим образом: причем тут Купянск
«Мэр подчеркнул, что городу нужны решения, обеспечивающие предоставление базовых услуг даже под вражескими ударами», — отметили в горсовете.
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Харьков; Теги: делегация, международное сотрудничество, метрошкола, мэрия, новости Харькова, ООН, сша, терехов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Харьков посетили представители Конгресса США и ООН: цель визита», то посмотрите больше в разделе Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 25 февраля 2026 в 09:21;