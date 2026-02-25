Харків відвідали представники Конгресу США та ООН: мета візиту

Пресслужба Харківської міськради повідомила, що минулого тижня в місті побувала міжнародна делегація. До неї увійшли представники Конгресу США та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Зокрема, партнерів цікавила енергетична ситуація: як Харків проходить пікові навантаження після ворожих атак і що відбувається з теплом і світлом у місті.

“Ворог б’є по енергетиці, без якої місто не може жити. Ми змушені діяти швидко, щоб зберегти наші інженерні мережі та дати людям основні послуги. Але паралельно ми робимо не менш важливе: створюємо безпечні місця для навчання, щоб діти могли вчитися офлайн, а сім’ї відчували, що в Харкові є майбутнє. І нам потрібна підтримка партнерів у наших планах”, – звернувся до гостей мер Харкова Ігор Терехов.

Міжнародну делегацію він супроводжував до харківської метрошколи на станції метро “Університет”, щоб представники США та ООН побачили, як діти навчаються під землею через російську агресію.

Також візитери цікавилися ситуацією з тимчасово переміщеними особами, з’ясовували наявні соціальні потреби та обговорювали подальшу співпрацю.

“Мер наголосив, що місту потрібні рішення, які б забезпечували надання базових послуг навіть під ворожими ударами”, – зазначили в міськраді.