ISW: 5-й рік вторгнення починається для РФ не кращим чином: до чого Куп’янськ

Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував ситуацію на фронті станом на 24 лютого – четверту річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну. І виглядає вона більш гнітючою швидше для агресора.

Подальші успіхи РФ на полі бою не є неминучими

“П’ятий рік російського вторгнення починається для Москви не найкращим чином. Нещодавні успіхи України на полі бою спростовують твердження Росії про те, що ситуація для України тільки погіршуватиметься в міру того, як Київ затягуватиме капітуляцію перед російськими вимогами. Реалії на полі бою станом на кінець лютого 2026 року показують, що подальші значні успіхи Росії на полі бою, не кажучи вже про повну перемогу, не є неминучими”, – пишуть американські аналітики.

Зокрема, вони відзначили серію успішних контрнаступів ЗСУ, яка розпочалася в середині грудня 2025 року з витіснення противника з Куп’янська та навколишніх населених пунктів. За оцінкою ISW, у цьому районі Сили оборони “відвоювали не менше 183 квадратних кілометрів у період з 11 по 25 грудня, витіснивши російські війська з кількох населених пунктів поблизу міста”.

“Україна утримує свої позиції в Куп’янську з середини грудня, попри спроби Росії їх повернути, і поточна динаміка бойових дій не передбачає, що Росія швидко поверне собі території в цьому районі”, – вважають в Інституті вивчення війни.

Українські зимові контратаки зірвали зусилля РФ щодо підготовки весняного наступу

Також обмежені контрнаступи тривають на Запорізькому напрямку. Там, за інформацією ISW, з початку лютого 2026 року Сили оборони звільнили близько 200 квадратних кілометрів території в одних районах, втративши 35 кв. км до інших. Тобто просування СОУ склало 165 кв. км. І контратаки продовжуються.

“За повідомленнями, українські контратаки зірвали зусилля Росії щодо створення умов для наступу (ЗС РФ – Ред.) навесні-літом 2026 року і змусять росіян спочатку боротися за створення стабільних оборонних позицій, перш ніж почати боротьбу за повернення втрачених територій. виснаженими військами, а не з новими силами. Тільки тоді вони зможуть перейти до запланованих наступальних операцій із уже виснаженими військами, а не з новими силами. Українські війська не звільнили оперативно значущі райони, за винятком Куп’янська, але численні локальні українські контратаки, ймовірно, вплинуть на здатність російських військ досягти значних успіхів на ключових ділянках лінії фронту цієї весни”, – прогнозують аналітики.

Події в Куп’янську показують, що справа не лише у блокуванні Starlink та Telegram

Вони також не схильні приписувати всі результати Сил оборони проблемами зі зв’язком у ЗС РФ, які виникли після блокування Starlink і початку боротьби російського керівництва з месенджером Telegram.

<br />

“Україна успішно провела наступ на Куп’янськ, відвоювавши території, до того як російські війська зіткнулися з проблемами зв’язку, скориставшись тим фактом, що російські сили просунулися в Куп’янську тендітними наземними лініями зв’язку, які українські сили змогли перерізати. Події в Куп’янську показують, що українські сили, як і раніше, здатні досягати значних успіхів на полі бою навіть за відсутності зовнішніх збоїв у російському зв’язку та системах управління та контролю”, – наголосили в ISW.

Інститут вивчення війни нагадав: “Вторгнення Путіна в Україну триває вже п’ятий рік, при цьому Росія не досягла жодної зі своїх початкових військових цілей і стикається з невдачами на полі бою на тлі зростаючих втрат”. При цьому аналітики зазначають: “Росіяни, ймовірно, відновляться та адаптуються, і лінія фронту продовжуватиме зміщуватися в різних напрямках у міру того, як кожна сторона отримуватиме тимчасову перевагу. Але одне має бути ясно: Росія не забезпечила собі постійної переваги, яка просто дозволить російським військам продовжувати безперешкодно просуватися в міру продовження війни”.