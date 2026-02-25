ISW: 5-й год вторжения начинается для РФ не лучшим образом: причем тут Купянск

Институт изучения войны (ISW) проанализировал ситуацию на фронте по состоянию на 24 февраля — четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. И выглядит она более удручающей скорее для агрессора.

Дальнейшие успехи РФ на поле боя не являются неизбежными

«Пятый год российского вторжения начинается для Москвы не лучшим образом. Недавние успехи Украины на поле боя опровергают утверждения России о том, что ситуация для Украины будет только ухудшаться по мере того, как Киев будет затягивать капитуляцию перед российскими требованиями. Реалии на поле боя по состоянию на конец февраля 2026 года показывают, что дальнейшие значительные успехи России на поле боя, не говоря уже о полной победе, не являются неизбежными», — пишут американские аналитики.

В частности они отметили серию успешных контрнаступлений ВСУ, которая началась в середине декабря 2025 года с вытеснения противника из Купянска и окружающих населенных пунктов. По оценке ISW, в этом районе Силы обороны «отвоевали не менее 183 квадратных километров в период с 11 по 25 декабря, вытеснив российские войска из нескольких населенных пунктов вблизи города».

«Украина удерживает свои позиции в Купянске с середины декабря, несмотря на попытки России их вернуть, и текущая динамика боевых действий не предполагает, что Россия быстро вернет себе территории в этом районе», — считают в Институте изучения войны.

Украинские зимние контратаки сорвали усили РФ по подготовке весеннего наступления

Также ограниченные контрнаступления продолжаются на Запорожском направлении. Там, по информации ISW, с начала февраля 2026 года, Силы обороны освободили около 200 квадратных километров территории в одних районах, потеряв 35 кв. км в других. То есть продвижение СОУ составило 165 кв. км. И контратаки продолжаются.

«По сообщениям, украинские контратаки сорвали усилия России по созданию условий для наступления (ВС РФ — Ред.) весной-летом 2026 года и заставят россиян сначала бороться за создание стабильных оборонительных позиций, прежде чем начать борьбу за возврат утраченных территорий. Только тогда они смогут перейти к запланированным наступательным операциям с уже истощенными и измотанными войсками, а не с новыми силами. Украинские войска не освободили оперативно значимые районы, за исключением Купянска, но многочисленные локальные украинские контратаки, вероятно, окажут долгосрочное влияние на способность российских войск добиться значительных успехов на ключевых участках линии фронта этой весной», — прогнозируют аналитики.

События в Купянске показывают, что дело не только в блокировке Starlink и Telegram

Они также не склонны приписывать все результаты Сил обороны проблемами со связью в ВС РФ, которые возникли после блокировки Starlink и начала борьбы российского руководства с мессенджером Telegram.

<br />

«Украина успешно провела наступление на Купянск, отвоевав территории, до того как российские войска столкнулись с проблемами связи, воспользовавшись тем фактом, что российские силы продвинулись в Купянске по хрупким наземным линиям связи, которые украинские силы смогли перерезать. События в Купянске показывают, что украинские силы по-прежнему способны добиваться значительных успехов на поле боя даже при отсутствии внешних сбоев в российской связи и системах управления и контроля», — подчеркнули в ISW.

Институт изучения войны напомнил: «Вторжение Путина в Украину продолжается уже пятый год, при этом Россия не достигла ни одной из своих первоначальных военных целей и сталкивается с неудачами на поле боя на фоне растущих потерь». При этом аналитики отмечают: «Россияне, вероятно, восстановятся и адаптируются, и линия фронта будет продолжать смещаться в различных направлениях по мере того, как каждая сторона будет получать временное преимущество. Но одно должно быть ясно: Россия не обеспечила себе постоянного преимущества, которое просто позволит российским войскам продолжать беспрепятственно продвигаться по мере продолжения войны».