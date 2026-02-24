Четыре года с начала большой войны: 24 февраля в Харькове, потери — итоги дня
Минута молчания, молебны и трагическая статистика — 24 февраля прошло под тяжестью груза войны. О главных событиях дня — в обзоре МГ «Объектив».
Молитвы в метро и молчание на Сумской
Четыре года большой войны. Сегодня в Харькове прошли траурные мероприятия. Центр города остановился в 9:00 – во время общенациональной минуты молчания. Военные, общественность, руководство города и области вышли на Сумскую перед разрушенным зданием ХОВА. На станции метро «Исторический музей» в течение дня с больших экранов на пассажиров смотрели лица погибших защитников. На «Университете» по случаю Национального дня молитвы за Украину молились представители православной, католической и протестантской общин. Также молебен с утра состоялся в храме Иоанна Богослова.
2121 гражданского убили россияне в Харьковской области за четыре года, 111 погибших — дети
Трагическую статистику четырех лет полномасштабного вторжения обнародовал руководитель Харьковской областной прокуратуры Юрий Папуша. За это время россияне убили 2021 гражданского жителя Харьковщины, 111 из них – дети. Пострадали от обстрелов 6760 человек, из них 643 ребенка. Разрушены и повреждены 93 000 зданий. По фактам военных преступлений граждан РФ харьковские прокуроры расследуют более 27 000 уголовных производств. Эти данные Папуша озвучил на фоне разрушенной школы №134 в Харькове. В ней 27 февраля четыре года назад состоялось сражение с российскими захватчиками, проникшими в город. Все они были уничтожены. Это место стало символом того, что Харьков никогда не будет российским.
«Шахеды» ударили по Киевской трассе
Два «шахеда» ночью попали по Киевской трассе недалеко от поселка Шаровка. Служба восстановления проинформировала: «прилет» был по разделительной полосе, повреждено ограждение. По данным полиции, пострадали четверо гражданских мужчин. 42-летнего водителя с осколочными ранениями доставили в больницу. Еще одного водителя доставили в медицинское учреждение в бессознательном состоянии. 43-летний и 51-летний водители от госпитализации отказались. Движение по дороге не перекрывали.
Кафе пылало в Слободском районе
Сильный пожар произошел утром в Харькове. Горело кафе в Слободском районе города. Спасателей вызвали в 10 утра. А полностью потушить огонь удалось около 14:00. Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области отметила: на месте работало более полусотни пожарных. Пылало около 180 кв. м крыши и перекрытия. Причину еще устанавливают.
Гражданка хотела заработать на «єВідновленні» 2,5 млн, а получила обвинение
Почти 2,5 млн грн хотела «заработать» на «єВідновленні» жительница Харьковщины. Ее будут судить. Подробности дела сообщила пресс-служба областной прокуратуры. По данным следствия, женщина пыталась получить государственную компенсацию за здание, демонтированное еще до начала полномасштабного вторжения. Она подала соответствующее заявление. Но комиссия установила, что никаких признаков разрушений из-за боевых действий нет. Поэтому вместо компенсации гражданка получила обвинение в покушении на мошенничество. Свою вину она признала.
