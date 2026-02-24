Live

Удары РФ по трассе на Харьковщине: полиция сообщила о четверых пострадавших

Происшествия 11:27   24.02.2026
Елена Нагорная
Удары РФ по трассе на Харьковщине: полиция сообщила о четверых пострадавших

Два грузовых автомобиля были повреждены на территории Валковской громады Богодуховского района в результате попаданий российских боеприпасов. Машины двигались по трассе, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Пострадали четверо гражданских мужчин. 42-летнего водителя с осколочными ранениями доставили в больницу. Еще одного водителя доставили в медицинское учреждение в бессознательном состоянии, его данные устанавливают. 43-летний и 51-летний водители других автомобилей от госпитализации отказались.

Как сообщала МГ «Объектив», около 02:00 24 февраля два БпЛА типа «Шахед» попали в разделительную полосу автодороги государственного значения М-03 Киев – Харьков – Должанское вблизи поселка Шаровка Богодуховского района. Там, по данным Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, обошлось без пострадавших, но было повреждено около 40 метров барьерного ограждения.

По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, на трассе возле поселка Шаровка Богодуховского района пострадали 42-летний и 50-летний мужчины.

Автор: Елена Нагорная
