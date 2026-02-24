Два БпЛА влетели ночью в киевскую трассу на Харьковщине: что с проездом (фото)
Около 02:00 24 февраля два БпЛА типа «Шахед» попали в разделительную полосу автодороги государственного значения М-03 Киев — Харьков — Должанское вблизи поселка Шаровка Харьковской области.
Обошлось без пострадавших, однако было повреждено около 40 метров барьерного ограждения, сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
К ликвидации последствий дорожники приступили, как только позволила ситуация с безопасностью и рассвело. Работники подрядной организации демонтируют поврежденные элементы и готовят участок к дальнейшему восстановлению барьерного ограждения.
На данный момент проезд по автомобильной дороге обеспечен, движение транспорта осуществляется в штатном режиме, сообщили в ведомстве.
