11 пострадавших из-за обстрелов Харьковщины за сутки, из них трое в Харькове

Происшествия 09:12   24.02.2026
Елена Нагорная
Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

11 человек пострадали за минувшие сутки в результате обстрелов Харьковской области, среди них трое в Харькове: 55-летний и 80-летний мужчины и 70-летняя женщина, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

В селе Новоосиново Куриловской громады пострадали 33-летняя женщина и девочки 13 и 7 лет, в селе Гусинка Кондрашовской громады — 42-летний мужчина, в селе Красный Яр Волчанской громады — 45-летняя женщина и 50-летний мужчина, на трассе возле поселка Шаровка — 42-летний и 50-летний мужчины.

Россияне применили по Харьковской области шесть КАБов, пять БпЛА типа «Герань-2», три БпЛА типа «Молния», три FPV-дрона и еще 26 БпЛА, тип которых устанавливают.

В Харькове повреждены четыре частных дома и автомобиль.

В Богодуховском районе повреждения получили гражданское здание (поселок Золочев) и два автомобиля (село Мироновка), в Купянском — микроавтобус (село Великие Хутора) и авто (село Приколотное), в Изюмском — пять частных домов (село Оскол), в Чугуевском — частный дом (село Красный Яр).

Как сообщала МГ «Объектив», около 06:30 23 февраля россияне атаковали Харьков ракетами. Как информировал мэр Игорь Терехов, «прилеты» зафиксировали в двух районах – Холодногорском и Основянском. Пострадали два человека: у 70-летней женщины острая реакция на стресс, мужчина 55 лет – ранен. Пресс-служба горсовета сообщила, что в Основянском районе повреждены семь частных домов.

Попадания еще двух российских беспилотников зафиксировали в Харькове вечером 23 февраля, оба — возле частных домов в Немышлянском районе.

