Четыре штурма провели россияне на Харьковщине за сутки: где шли бои

Фронт 08:13   24.02.2026
Елена Нагорная
Четыре российские атаки отразили украинские защитники в Харьковской области за минувшие сутки, сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции украинских подразделений в сторону Графского и Кутьковки.

На Купянском направлении было две атаки захватчиков. Силы обороны отразили штурмы военных РФ в районе Песчаного.

В целом потери РФ в Украине за сутки составили 920 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, четыре боевые бронированные машины, 50 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 1693 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 190 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники оккупантов.

