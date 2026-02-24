Чотири штурми провели росіяни за добу на Харківщині: де точилися бої

Чотири російські атаки відбили українські захисники в Харківській області минулої доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник двічі штурмував позиції українських підрозділів у бік Графського та Кутьківки.

На Куп’янському напрямі було дві атаки загарбників. Сили оборони відобразили штурми військових РФ у районі Піщаного.

Загалом втрати РФ в Україні за добу склали 920 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, чотири бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, один засіб ППО, 1693 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 190 одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки окупантів.