Пряме влучання КАБа в дім багатодітної сім’ї: двоє загинули і троє постраждали
Двоє людей загинули й ще троє постраждали внаслідок прямого влучання керованої авіабомби у житловий будинок в селі Новоосинове Куп’янського району Харківської області 22 лютого.
У будинку, в який влетів КАБ, мешкала багатодітна родина. 59-річна жінка та її 30-річний син загинули. Цю інформацію правоохоронці отримали від сусідів на лінію 102, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.
У будинку мешкали й інші члени сім’ї. 37-річну жінку, 13-річного хлопчика та 7-річну дівчинку дістали з-під завалів під час встановлення обставин події та рятувальних робіт. Вони отримали травми різного ступеня тяжкості та були доправлені до медпункту.
Наразі вирішується питання щодо евакуації постраждалих жінки та дітей, повідомив в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Однак, евакуація буде ускладнена, тому що це буде відбуватись під постійними ударами, під постійними прицілами ворожих FPV”, – зазначив Синєгубов.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2026 в 20:51