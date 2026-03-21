Новини Харкова — головне за 21 березня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
06:57
Вночі у Харкові оголошували тривогу один раз
Сирена звучала у місті близько 02:30. Про її причини не повідомляли.
Вже о 04:11 у Повітряних силах ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщину.
Відбій у Харкові оголосили о 04:19.
Вранці, о 06:46, у ПС ЗСУ знову повідомляли про пуски КАБ на регіон.
Нагадаємо, з початку року на Харківщині вже зафіксували 1386 ворожих обстрілів, повідомляв 19 березня, під час сесії обласної ради, начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Петро Токар. За його даними, внаслідок ударів загинули понад 100 людей. Також, Токар поінформував, що з початку збройної агресії РФ в регіоні загинули 28 поліцейських, 26 – зникли безвісти, 640 – отримали поранення. Він також розповів про темпи евакуації. За його даними, з початку року з небезпечних населених пунктів вже вивезли 2702 людини, майже 270 дітей.
- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: воздушные силы вс всу, КАБ, как прошла ночь, новини Харкова, тривога;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2026 в 06:57;