Наймасштабніша з 2024 року спроба прориву РФ на Харківщину провалилася (відео)
Воїни Третього армійського корпусу зірвали найбільшу спробу механізованого наступу РФ. Прорватися ворог намагався на Лимансько-Борівському напрямку.
Події відбувалися 19 березня, пишуть у телеграм-каналі Третього АК. Воїни кажуть: росіяни залучили сили 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій РФ. Однак противник почав нести втрати, не доїхавши до лінії боєзіткнення.
“Противник пішов в атаку одночасно на семи напрямках у смузі корпусу і задіяв понад півтисячі піхотинців, 28 одиниць бронетехніки, більше 100 одиниць мототехніки, багі й квадроциклів. За чотири години підготовлені підрозділи Трійки перетворили стрімкий прорив росіян на масштабний провал”, – зазначили українські захисники.
За їхніми даними, втрати противника в техніці: 84 одиниці мототехніки, 11 БМП і БТР та три танки. Уражено ТОС «Сонцепьок» і п’ять гармат. Знищено понад 160 ворожих БпЛА.
Крім цього, за добу знищили 405 окупантів: 288 — безповоротні, решта — санітарні втрати.
“Півтора місяця ми спостерігали ознаки підготовки наступу. Росіяни нарощували удари КАБами по наших переправах через Оскіл, намагаючись відрізати логістику. Почали наводити власні понтонні переправи й розміновувати маршрути — це прямо вказувало на підготовку до широкомасштабного механізованого наступу”, – коментує бригадний генерал Андрій Білецький.
Захисники підкреслили, що до цього готувалися: на різних напрямках відпрацювали оборонні дії, кожна бригада мала власний план відбиття атаки.
Армії РФ не вдалося захопити ні населених пунктів, ні позицій.
“Окупанти здійснили наймасштабнішу спробу прориву на Харківщині з 2024 року”, – зазначив співзасновник підрозділу Kraken Констянтин Немічев.
Відео: Третій армійський корпус
- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2026 в 14:00;