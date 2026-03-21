Наймасштабніша з 2024 року спроба прориву РФ на Харківщину провалилася (відео)

Фронт 14:00   21.03.2026
Вікторія Яковенко
Воїни Третього армійського корпусу зірвали найбільшу спробу механізованого наступу РФ. Прорватися ворог намагався на Лимансько-Борівському напрямку.

Події відбувалися 19 березня, пишуть у телеграм-каналі Третього АК. Воїни кажуть: росіяни залучили сили 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій РФ. Однак противник почав нести втрати, не доїхавши до лінії боєзіткнення.

“Противник пішов в атаку одночасно на семи напрямках у смузі корпусу і задіяв понад півтисячі піхотинців, 28 одиниць бронетехніки, більше 100 одиниць мототехніки, багі й квадроциклів. За чотири години підготовлені підрозділи Трійки перетворили стрімкий прорив росіян на масштабний провал”, – зазначили українські захисники.

За їхніми даними, втрати противника в техніці: 84 одиниці мототехніки, 11 БМП і БТР та три танки. Уражено ТОС «Сонцепьок» і п’ять гармат. Знищено понад 160 ворожих БпЛА.

Крім цього, за добу знищили 405 окупантів: 288 — безповоротні, решта — санітарні втрати.

“Півтора місяця ми спостерігали ознаки підготовки наступу. Росіяни нарощували удари КАБами по наших переправах через Оскіл, намагаючись відрізати логістику. Почали наводити власні понтонні переправи й розміновувати маршрути — це прямо вказувало на підготовку до широкомасштабного механізованого наступу”, – коментує бригадний генерал Андрій Білецький.

Захисники підкреслили, що до цього готувалися: на різних напрямках відпрацювали оборонні дії, кожна бригада мала власний план відбиття атаки.

Армії РФ не вдалося захопити ні населених пунктів, ні позицій.

“Окупанти здійснили наймасштабнішу спробу прориву на Харківщині з 2024 року”, – зазначив співзасновник підрозділу Kraken Констянтин Немічев.

Відео: Третій армійський корпус

