Самая масштабная с 2024 года попытка прорыва РФ на Харьковщину провалилась

Воины Третьего армейского корпуса сорвали самую большую попытку механизированного наступления РФ. Прорваться враг пытался на Лиманско-Боровском направлении.

События происходили 19 марта, пишут в Telegram-канале Третьего АК. Воины говорят: россияне привлекли силы 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий РФ. Однако противник начал нести потери, не доехав до линии боестолкновения.

«Противник пошёл в атаку одновременно по семи направлениям в зоне ответственности корпуса и задействовал более полтысячи пехотинцев, 28 единиц бронетехники, более 100 единиц мототехники, багги и квадроциклы. За четыре часа подготовленные подразделения «Тройки» превратили стремительный прорыв россиян в масштабный провал», — отметили украинские защитники.

По их данным, потери противника в технике: 84 единицы мототехники, 11 БМП и БТР и три танка. Поражены ТОС «Сонцепек» и пять пушек. Уничтожено более 160 вражеских БпЛА.

Кроме этого, за сутки уничтожили 405 оккупантов: 288 — безвозвратные, остальные — санитарные потери.

«Полтора месяца мы наблюдали признаки подготовки наступления. Россияне наращивали удары КАБами по нашим переправам через Оскол, пытаясь отрезать логистику. Начали наводить собственные понтонные переправы и разминировать маршруты – это прямо указывало на подготовку к широкомасштабному механизированному наступлению», — комментирует Андрей Билецкий.

Защитники подчеркнули, что к этому готовились: по разным направлениям отработали оборонительные действия, каждая бригада имела собственный план отражения атаки.

Армии РФ не удалось захватить ни населенные пункты, ни позиции.

«Оккупанты предприняли самую масштабную попытку прорыва на Харьковщине с 2024 года», — отметил соучредитель подразделения Kraken Константин Немичев.

Видео: Третий армейский корпус