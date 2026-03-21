«Пытаются выжить». Где на Харьковщине у россиян есть проблемы со снабжением

Фронт 11:41   21.03.2026
Виктория Яковенко
На Купянском направлении и в районе Боровой – особых изменений на фронте нет. А вот на севере Харьковщины у оккупантов возникли проблемы со снабжением. Ситуацию проанализировал в эфире 5 канала обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

«На Южно-Слобожанском направлении продолжаются боевые действия в районе населенных пунктов Синельниково, Цегельное, Вильча, Лиман, Прилипка. Группы инфильтрации противника, которым удалось проникнуть в Симоновку и Графское, сейчас пытаются выжить. Дело в том, что снабжение их предметами материально-технического обеспечения затруднено. Они пытаются там удержаться. Благодаря контратакам ВСУ в районе Прилипки МТО для них затруднено», — отметил Машовец.

Он продолжил, что на Купянском направлении особых изменений нет.

«Противник добился небольших успехов в районе Табаевки. Попытки прорваться к Купянску-Вузловому через Ковшаровку и Куриловку пока остаются для противника несбыточной мечтой. То же самое касается попыток прорваться по двум берегам Оскола. Отдельные группы противника доходят до Кучеровки, до лицея, до молочно-консервного комбината, но очень быстро ликвидируются», — подчеркнул эксперт.

В районе Боровой также без особых изменений, констатирует Машовец.

«Противник пытается расширить свое вклинение в сторону Новоплатоновки за счет того, что наши подразделения в районе Загрызово и Богуславки оказались прижаты к Осколу. Со стороны Боровой их манёвр силами и средствами снабжения затруднен», — сказал Машовец.

Видео: 5 канал

Девять атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ

Новости по теме:

21.03.2026
Девять атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ
21.03.2026
ISW: росблогеры признали, что СОУ почти полностью зачистили Купянск от россиян
20.03.2026
Четыре раза атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
19.03.2026
Более 20 раз враг атаковал на Харьковщине с начала суток: данные Генштаба ВСУ
18.03.2026
Где сегодня, 18 марта, атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00


