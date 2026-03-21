“Намагаються вижити”. Де на Харківщині росіяни мають проблеми з постачанням

Фронт 11:41   21.03.2026
Вікторія Яковенко
На Куп’янському напрямку та в районі Борової – особливих змін на фронті немає. А от на півночі Харківщини в окупантів виникли проблеми з постачанням. Ситуацію проаналізував в етері 5 каналу оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.

“На Південно-Слобожанському напрямку продовжуються бойові дії в районі населених пунктів Синельникове, Цегельне, Вільча, Лиман, Приліпка. Групи інфільтрації противника, які зуміли пройти до Симинівки та Графського намагаються зараз вижити. Тому що постачання їм предметів матеріально-технічного забезпечення ускладнене. Вони намагаються там утриматись. Завдяки контратакам ЗСУ в районі Приліпки це МТЗ для них ускладнене”, – зазначив Машовець.

Він продовжив, що на Куп’янському напрямку особливих змін немає.

“Противник мав невеличкі просування в районі Табаївки. Спроби пробитися на Куп’янськ-Вузловий через Ківшарівку та Курилівку поки залишаються мрією для противника. Так само як і спроби пробитися по обох берегах Осколу. Окремі групи противника доходять до Кучерівки, до ліцею, до молочноконсервного комбінату, але дуже швидко ліквідуються”, – підкреслив експерт.

В районі Борової – також без особливих змін, констатує Машовець.

“Противник намагається розширити своє вклинення у бік Новоплатонівки за рахунок того, що наші підрозділи в районі Загризового і Богуславки опинились притиснуті до Осколу. З боку Борової їх маневр силами та засобами постачання ускладнено”, – сказав Машовець.

Відео: 5 канал

Читайте також: Дев’ять атак на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ

Популярно
“Намагаються вижити”. Де на Харківщині росіяни мають проблеми з постачанням
“Намагаються вижити”. Де на Харківщині росіяни мають проблеми з постачанням
21.03.2026, 11:41
Вбивство в колонії на Харківщині – справа у суді, подробиці від прокуратури
Вбивство в колонії на Харківщині – справа у суді, подробиці від прокуратури
21.03.2026, 10:32
16 КАБів та понад 20 БпЛА випустив ворог на Харківщину за добу – Синєгубов
16 КАБів та понад 20 БпЛА випустив ворог на Харківщину за добу – Синєгубов
21.03.2026, 09:01
Новини Харкова — головне 21 березня: постраждалі в Ізюмі, ситуація на фронті
Новини Харкова — головне 21 березня: постраждалі в Ізюмі, ситуація на фронті
21.03.2026, 11:43
Постраждали шестеро людей, пошкоджені 20 будинків: РФ вдарила по Ізюму (відео)
Постраждали шестеро людей, пошкоджені 20 будинків: РФ вдарила по Ізюму (відео)
21.03.2026, 08:26
Дев’ять атак на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ
Дев’ять атак на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ
21.03.2026, 08:07

Новини за темою:

21.03.2026
Дев’ять атак на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ
21.03.2026
ISW: росблогери визнали, що СОУ майже повністю витіснили росіян з Куп’янська
20.03.2026
Чотири рази атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
19.03.2026
Понад 20 разів ворог атакував на Харківщині з початку доби: дані Генштабу ЗСУ
18.03.2026
Де сьогодні, 18 березня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00


