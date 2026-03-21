“Намагаються вижити”. Де на Харківщині росіяни мають проблеми з постачанням
На Куп’янському напрямку та в районі Борової – особливих змін на фронті немає. А от на півночі Харківщини в окупантів виникли проблеми з постачанням. Ситуацію проаналізував в етері 5 каналу оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.
“На Південно-Слобожанському напрямку продовжуються бойові дії в районі населених пунктів Синельникове, Цегельне, Вільча, Лиман, Приліпка. Групи інфільтрації противника, які зуміли пройти до Симинівки та Графського намагаються зараз вижити. Тому що постачання їм предметів матеріально-технічного забезпечення ускладнене. Вони намагаються там утриматись. Завдяки контратакам ЗСУ в районі Приліпки це МТЗ для них ускладнене”, – зазначив Машовець.
Він продовжив, що на Куп’янському напрямку особливих змін немає.
“Противник мав невеличкі просування в районі Табаївки. Спроби пробитися на Куп’янськ-Вузловий через Ківшарівку та Курилівку поки залишаються мрією для противника. Так само як і спроби пробитися по обох берегах Осколу. Окремі групи противника доходять до Кучерівки, до ліцею, до молочноконсервного комбінату, але дуже швидко ліквідуються”, – підкреслив експерт.
В районі Борової – також без особливих змін, констатує Машовець.
“Противник намагається розширити своє вклинення у бік Новоплатонівки за рахунок того, що наші підрозділи в районі Загризового і Богуславки опинились притиснуті до Осколу. З боку Борової їх маневр силами та засобами постачання ускладнено”, – сказав Машовець.
Відео: 5 канал
- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2026 в 11:41;