Дев’ять атак на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.
На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Охрімівка, Приліпка, Зелене та Стариця.
На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у напрямку населених пунктів Новоплатонівка та Курилівка.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 161 бій, зазначили у Генштабі.
“Вчора противник завдав 82 авіаційних ударів, скинув 263 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8107 дронів-камікадзе та здійснив 3777 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 83 – із реактивних систем залпового вогню”, – йдеться у повідомленні.
- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2026 в 08:07;