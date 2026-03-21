Дев’ять атак на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ

Фронт 08:07   21.03.2026
Вікторія Яковенко
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Охрімівка, Приліпка, Зелене та Стариця.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у напрямку населених пунктів Новоплатонівка та Курилівка.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 161 бій, зазначили у Генштабі.

“Вчора противник завдав 82 авіаційних ударів, скинув 263 керовані авіабомби. Крім того, застосував 8107 дронів-камікадзе та здійснив 3777 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 83 – із реактивних систем залпового вогню”, – йдеться у повідомленні.

Читайте також: ISW: росблогери визнали, що СОУ майже повністю витіснили росіян з Куп’янська

Автор: Вікторія Яковенко
