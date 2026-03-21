Девять атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 08:00.
На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Волчанские Хутора, Волчанск, Охримовка, Прилипка, Зеленое и Старица.
На Купянском направлении враг дважды атаковал в направлении населенных пунктов Новоплатоновка и Куриловка.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 161 бой, отметили в Генштабе.
«Вчера противник нанес 82 авиационных удара, сбросил 263 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8107 дронов-камикадзе и осуществил 3777 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 83 — из реактивных систем залпового огня», — говорится в сообщении.
- • Дата публикации материала: 21 марта 2026 в 08:07;