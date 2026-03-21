Live

Девять атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ

Фронт 08:07   21.03.2026
Виктория Яковенко
Девять атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 08:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз штурмовал позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Волчанские Хутора, Волчанск, Охримовка, Прилипка, Зеленое и Старица.

Генштаб о Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении враг дважды атаковал в направлении населенных пунктов Новоплатоновка и Куриловка.

Генштаб о Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ

В общем по всей линии фронта зафиксировали 161 бой, отметили в Генштабе.

«Вчера противник нанес 82 авиационных удара, сбросил 263 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 8107 дронов-камикадзе и осуществил 3777 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 83 — из реактивных систем залпового огня», — говорится в сообщении.

Читайте также: ISW: росблогеры признали, что СОУ почти полностью зачистили Купянск от россиян

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Сегодня 21 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 21 марта 2026: какой праздник и день в истории
21.03.2026, 06:00
Новости Харькова — главное за 21 марта: враг атаковал Изюм – есть пострадавшие
Новости Харькова — главное за 21 марта: враг атаковал Изюм – есть пострадавшие
21.03.2026, 08:11
Сколько зарабатывает мэр Харькова? Терехов подал декларацию за 2025 год
Сколько зарабатывает мэр Харькова? Терехов подал декларацию за 2025 год
20.03.2026, 13:37
Погибший и тяжелораненая в результате взрыва гранаты на Харьковщине
Погибший и тяжелораненая в результате взрыва гранаты на Харьковщине
20.03.2026, 21:30
С Владимиром Бабаевым простились в Харькове 20 марта
С Владимиром Бабаевым простились в Харькове 20 марта
20.03.2026, 22:32
Девять атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ
Девять атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ
21.03.2026, 08:07

Новости по теме:

21.03.2026
ISW: росблогеры признали, что СОУ почти полностью зачистили Купянск от россиян
20.03.2026
Четыре раза атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
19.03.2026
Более 20 раз враг атаковал на Харьковщине с начала суток: данные Генштаба ВСУ
18.03.2026
Где сегодня, 18 марта, атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00
14.03.2026
Затишья нет: наступление на Харьковщине идет в воздухе БпЛА – обзор фронта


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Девять атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 21 марта 2026 в 08:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 08:00.".