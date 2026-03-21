ISW: росблогеры признали, что СОУ почти полностью зачистили Купянск от россиян

Фронт 07:21   21.03.2026
Виктория Яковенко
Карта ISW

В Институте изучения войны (ISW) говорят: российские блогеры признали, что украинские военные почти полностью вытеснили оккупантов из Купянска, а также обвинили военное командование РФ в «ложных заявлениях».

«20 марта один из российских военных блогеров заявил, что украинские силы почти полностью захватили Купянск и зачищают северную часть города после уничтожения остальных российских войск в Центральном районном госпитале», — рассказали аналитики.

Другой российский военный блоггер, добавляют в ISW, отметил, что начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов четыре месяца назад ложно заявил, что россияне захватили Купянск. Блогер утверждает: «преувеличенные заявлений мешают российским силам эффективно маневрировать мобильными разведывательными и ударными средствами и переходить к оборонным операциям при необходимости».

«Военный блоггер заявил, что ложные заявления о том, что российские войска сковали основные усилия Украины на Покровском направлении и захватили Купянск, отвлекли от Купянска, сделав российские войска уязвимыми для украинских контрнаступлений на этом направлении в ноябре», — отметили в ISW.

Читайте также: Погибший и тяжелораненая в результате взрыва гранаты на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Сегодня 21 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 21 марта 2026: какой праздник и день в истории
21.03.2026, 06:00
Новости Харькова — главное за 21 марта: враг атаковал Изюм – есть пострадавшие
Новости Харькова — главное за 21 марта: враг атаковал Изюм – есть пострадавшие
21.03.2026, 07:53
Сколько зарабатывает мэр Харькова? Терехов подал декларацию за 2025 год
Сколько зарабатывает мэр Харькова? Терехов подал декларацию за 2025 год
20.03.2026, 13:37
Погибший и тяжелораненая в результате взрыва гранаты на Харьковщине
Погибший и тяжелораненая в результате взрыва гранаты на Харьковщине
20.03.2026, 21:30
С Владимиром Бабаевым простились в Харькове 20 марта
С Владимиром Бабаевым простились в Харькове 20 марта
20.03.2026, 22:32
Девять атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ
Девять атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ
21.03.2026, 08:07

Новости по теме:

20.03.2026
В ISW заметили оккупантов в Ковшаровке на Купянщине – что это значит
19.03.2026
РФ захватила Александровку на Харьковщине? Что говорят в ISW
08.03.2026
ISW заявил о тревожной особенности ночного удара РФ по Украине 7 марта
07.03.2026
Украинские войска продвинулись в центре Купянска — ISW
04.03.2026
ISW: россияне жалуются на ситуацию в Купянске – ВС РФ скрываются в подвалах


  Дата публикации материала: 21 марта 2026 в 07:21;

корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Институте изучения войны (ISW) говорят: российские блогеры признали, что украинские военные почти полностью вытеснили оккупантов из Купянска".