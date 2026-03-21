ISW: росблогеры признали, что СОУ почти полностью зачистили Купянск от россиян

В Институте изучения войны (ISW) говорят: российские блогеры признали, что украинские военные почти полностью вытеснили оккупантов из Купянска, а также обвинили военное командование РФ в «ложных заявлениях».

«20 марта один из российских военных блогеров заявил, что украинские силы почти полностью захватили Купянск и зачищают северную часть города после уничтожения остальных российских войск в Центральном районном госпитале», — рассказали аналитики.

Другой российский военный блоггер, добавляют в ISW, отметил, что начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов четыре месяца назад ложно заявил, что россияне захватили Купянск. Блогер утверждает: «преувеличенные заявлений мешают российским силам эффективно маневрировать мобильными разведывательными и ударными средствами и переходить к оборонным операциям при необходимости».

«Военный блоггер заявил, что ложные заявления о том, что российские войска сковали основные усилия Украины на Покровском направлении и захватили Купянск, отвлекли от Купянска, сделав российские войска уязвимыми для украинских контрнаступлений на этом направлении в ноябре», — отметили в ISW.

