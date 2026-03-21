ISW: росблогери визнали, що СОУ майже повністю витіснили росіян з Куп’янська

В Інституті вивчення війни (ISW) кажуть: російські блогери визнали, що українські військові майже повністю витіснили окупантів з Куп’янська, а також звинуватили військове командування РФ у “хибних заявах”.

“20 березня один із російських військових блогерів заявив, що українські сили майже повністю захопили Куп’янськ і зачищають північну частину міста після знищення решти російських військ у Центральному районному госпіталі”, – розповіли аналітики.

Інший російський військовий блогер, додають в ISW, зазначив, що начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов чотири місяці тому неправдиво заявив, що росіяни захопили Куп’янськ. Блогер стверджує: “перебільшені заяви заважають російським силам ефективно маневрувати мобільними розвідувальними та ударними засобами та переходити до оборонних операцій за необхідності”.

“Військовий блогер заявив, що хибні заяви про те, що російські війська скували основні зусилля України на Покровському напрямку і захопили Куп’янськ, відвернули увагу від Куп’янська, зробивши російські війська вразливими для українських контрнаступів на цьому напрямку в листопаді”, – зазначили в ISW.

