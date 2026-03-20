Загиблий і важкопоранена внаслідок вибуху гранати на Харківщині
У Куп’янському районі двоє людей постраждали внаслідок вибуху гранати Ф-1, повідомили у Центрі координації протимінної діяльності.
Надзвичайна ситуація сталася сьогодні, 20 березня, близько 15:30 у селі Семенівка Шевченківської громади внаслідок вибуху ВНП (граната Ф-1).
Внаслідок вибуху гранати на місці загинув чоловік.
Жінка отримала важкі поранення: через детонацію вибухового пристрою у неї травматична ампутація обох нижніх кінцівок.
Раніше стало відомо, що у Харкові затримали підлітка, що погодився працювати на РФ, піддавшись маніпуляціям ворога.
Категорії: Події, Харків; Теги: граната Ф1, підрив;
Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2026 в 21:30;