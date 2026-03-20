Загиблий і важкопоранена внаслідок вибуху гранати на Харківщині

У Куп’янському районі двоє людей постраждали внаслідок вибуху гранати Ф-1, повідомили у Центрі координації протимінної діяльності.

Надзвичайна ситуація сталася сьогодні, 20 березня, близько 15:30 у селі Семенівка Шевченківської громади внаслідок вибуху ВНП (граната Ф-1).

Внаслідок вибуху гранати на місці загинув чоловік.

Жінка отримала важкі поранення: через детонацію вибухового пристрою у неї травматична ампутація обох нижніх кінцівок.

Раніше стало відомо, що у Харкові затримали підлітка, що погодився працювати на РФ, піддавшись маніпуляціям ворога.