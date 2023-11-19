У мешканця Харкова вдома знайшли гранати: він розповів поліції, де взяв
Під час обшуку будинку в 49-річного громадянина поліція Харкова виявила два корпуси гранат Ф-1 та підривачі.
Обшук був санкціонованим, наголосили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
“У домоволодінні 49-річного харків’янина правоохоронці виявили два корпуси гранати Ф-1 та підривачі. Зі слів чоловіка, боєприпаси він знайшов у селищі Старий Салтів Чугуївського району у жовтні 2022 року. Вирішується питання про обрання порушнику запобіжного заходу”, — зазначили поліціянти.
За їхніми даними, за добу на Харківщині 90 осіб доставили до підрозділів поліції за підозрою у причетності до ДРГ та ведення пропаганди “русского мира”.
Читайте також: “На Куп’янському напрямку – важкі бої”: дані ХОВА та Генштабу
“На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1900 транспортних засобів”, – навели статистику в ГУНП.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: граната, граната Ф1, поліція;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У мешканця Харкова вдома знайшли гранати: він розповів поліції, де взяв»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2023 в 09:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час обшуку будинку в 49-річного громадянина поліція Харкова виявила два корпуси гранат Ф-1 та підривачі".