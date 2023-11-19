У мешканця Харкова вдома знайшли гранати: він розповів поліції, де взяв

Під час обшуку будинку в 49-річного громадянина поліція Харкова виявила два корпуси гранат Ф-1 та підривачі.

Обшук був санкціонованим, наголосили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

“У домоволодінні 49-річного харків’янина правоохоронці виявили два корпуси гранати Ф-1 та підривачі. Зі слів чоловіка, боєприпаси він знайшов у селищі Старий Салтів Чугуївського району у жовтні 2022 року. Вирішується питання про обрання порушнику запобіжного заходу”, — зазначили поліціянти.

За їхніми даними, за добу на Харківщині 90 осіб доставили до підрозділів поліції за підозрою у причетності до ДРГ та ведення пропаганди “русского мира”.

“На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1900 транспортних засобів”, – навели статистику в ГУНП.