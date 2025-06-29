Чоловік погрожував підірвати гранату у Харкові

33-річний зловмисник хотів підірвати гранату через конфлікт на ринку, повідомила Нацполіція.

НП сталася на території одного з торгівельних комплексів. Місцевий мешканець посварився з незнайомцем. Потім чоловік пішов додому і повернувся вже з гранатою Ф-1.

Після цього 33-річний порушник, тримаючи у руках гранату Ф-1 та запал до неї, погрожував присутнім її підірвати.

Поліціянти затримали зловмисника. Ним виявився неодноразово засуджений за крадіжки місцевий мешканець. Під час обшуку за місцем проживання у затриманого знайшли ще одну гранату.

Зловмиснику повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, та у хуліганстві.

Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.