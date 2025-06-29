Чоловік погрожував підірвати гранату у Харкові
33-річний зловмисник хотів підірвати гранату через конфлікт на ринку, повідомила Нацполіція.
НП сталася на території одного з торгівельних комплексів. Місцевий мешканець посварився з незнайомцем. Потім чоловік пішов додому і повернувся вже з гранатою Ф-1.
Після цього 33-річний порушник, тримаючи у руках гранату Ф-1 та запал до неї, погрожував присутнім її підірвати.
Поліціянти затримали зловмисника. Ним виявився неодноразово засуджений за крадіжки місцевий мешканець. Під час обшуку за місцем проживання у затриманого знайшли ще одну гранату.
Зловмиснику повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, та у хуліганстві.
Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: граната, граната Ф1, Нацполиция, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2025 в 14:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "33-річний зловмисник хотів підірвати гранату через конфлікт на ринку, повідомила Нацполіція.".