Мужчина угрожал взорвать гранату в Харькове
33-летний злоумышленник хотел взорвать гранату из-за конфликта на рынке, сообщила Нацполиция.
ЧП произошло на территории одного из торговых комплексов. Местный житель поссорился с незнакомцем. Затем мужчина ушел домой и вернулся уже с гранатой Ф-1.
После этого 33-летний нарушитель, держа в руках гранату Ф-1 и запал к ней, угрожал присутствующим ее взорвать.
Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался неоднократно осужденный за кражи местный житель. Во время обыска по месту жительства у него нашли еще одну гранату.
Злоумышленнику сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием и в хулиганстве.
Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: граната, граната Ф1, Нацполиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2025 в 14:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "33-летний злоумышленник хотел взорвать гранату из-за конфликта на рынке, сообщила Нацполиция.".