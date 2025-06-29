Мужчина угрожал взорвать гранату в Харькове

33-летний злоумышленник хотел взорвать гранату из-за конфликта на рынке, сообщила Нацполиция.

ЧП произошло на территории одного из торговых комплексов. Местный житель поссорился с незнакомцем. Затем мужчина ушел домой и вернулся уже с гранатой Ф-1.

После этого 33-летний нарушитель, держа в руках гранату Ф-1 и запал к ней, угрожал присутствующим ее взорвать.

Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался неоднократно осужденный за кражи местный житель. Во время обыска по месту жительства у него нашли еще одну гранату.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием и в хулиганстве.

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.