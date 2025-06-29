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Мужчина угрожал взорвать гранату в Харькове

Происшествия 14:38   29.06.2025
Оксана Якушко
Мужчина угрожал взорвать гранату в Харькове

33-летний злоумышленник хотел взорвать гранату из-за конфликта на рынке, сообщила Нацполиция.

ЧП произошло на территории одного из торговых комплексов. Местный житель поссорился с незнакомцем. Затем мужчина ушел домой и вернулся уже с гранатой Ф-1.

После этого 33-летний нарушитель, держа в руках гранату Ф-1 и запал к ней, угрожал присутствующим ее взорвать.

Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался неоднократно осужденный за кражи местный житель. Во время обыска по месту жительства у него нашли еще одну гранату.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в незаконном обращении с оружием и в хулиганстве.

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2025 в 14:38;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "33-летний злоумышленник хотел взорвать гранату из-за конфликта на рынке, сообщила Нацполиция.".