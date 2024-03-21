Протитанкову гранату і боєприпаси чоловік продавав у Харкові

Чоловіка, який нелегально продав боєприпаси, знайдені під час окупації Циркунів, заарештували, повідомила Харківська обласна прокуратура.

40-річний, раніше засуджений, чоловік під час окупації села Циркуни знайшов у полі арсенал боєприпасів і забрав їх собі. Після звільнення він перебрався до Харкова, захопивши з собою «майно»: реактивну протитанкову гранату, 7 корпусів ручних осколкових гранат типу Ф1 та 7 підривачів до ручних осколкових гранат типу УЗРГМ.

Ділок встиг продати боєприпаси. За реактивну протитанкову гранату він отримав 3 тис. грн, а за іншу частину боєприпасів — ще 2 тис. гривень.

Правоохоронці затримали чоловіка за місцем його проживання у Харкові, його тримають під вартою та йому повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та збуті бойових припасів.