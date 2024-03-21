Протитанкову гранату і боєприпаси чоловік продавав у Харкові
Чоловіка, який нелегально продав боєприпаси, знайдені під час окупації Циркунів, заарештували, повідомила Харківська обласна прокуратура.
40-річний, раніше засуджений, чоловік під час окупації села Циркуни знайшов у полі арсенал боєприпасів і забрав їх собі. Після звільнення він перебрався до Харкова, захопивши з собою «майно»: реактивну протитанкову гранату, 7 корпусів ручних осколкових гранат типу Ф1 та 7 підривачів до ручних осколкових гранат типу УЗРГМ.
Ділок встиг продати боєприпаси. За реактивну протитанкову гранату він отримав 3 тис. грн, а за іншу частину боєприпасів — ще 2 тис. гривень.
Правоохоронці затримали чоловіка за місцем його проживання у Харкові, його тримають під вартою та йому повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та збуті бойових припасів.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: боеприпас, граната, граната Ф1, Харьковская областная прокуратура, циркуны, чоловік;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2024 в 17:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловіка, який нелегально продав боєприпаси, знайдені під час окупації Циркунів, заарештували, повідомила Харківська обласна прокуратура.".