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Противотанковую гранату и боеприпасы мужчина продавал в Харькове

Происшествия 17:37   21.03.2024
Оксана Якушко
Противотанковую гранату и боеприпасы мужчина продавал в Харькове

Мужчину, нелегально продавшего боеприпасы, найденные во время оккупации Циркунов, арестовали, сообщила Харьковская областная прокуратура.

40-летний, ранее судимый мужчина во время оккупации села Циркуны нашел в поле арсенал боеприпасов и забрал их себе. После освобождения он перебрался в Харьков, захватив с собой «имущество»: реактивную противотанковую гранату, 7 корпусов ручных осколочных гранат типа Ф1 и 7 подрывателей в ручные осколочные гранаты типа УЗРГМ.

Делец успел продать боеприпасы. За реактивную противотанковую гранату он получил 3 тыс. грн., а за другую часть боеприпасов — еще 2 тыс. гривен.

Правоохранители задержали мужчину на квартире в Харькове, его содержат под стражей и ему сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении и сбыте боевых припасов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 марта 2024 в 17:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчину, нелегально продавшего боеприпасы, найденные во время оккупации Циркунов, арестовали, сообщила Харьковская областная прокуратура.".