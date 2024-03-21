Противотанковую гранату и боеприпасы мужчина продавал в Харькове

Мужчину, нелегально продавшего боеприпасы, найденные во время оккупации Циркунов, арестовали, сообщила Харьковская областная прокуратура.

40-летний, ранее судимый мужчина во время оккупации села Циркуны нашел в поле арсенал боеприпасов и забрал их себе. После освобождения он перебрался в Харьков, захватив с собой «имущество»: реактивную противотанковую гранату, 7 корпусов ручных осколочных гранат типа Ф1 и 7 подрывателей в ручные осколочные гранаты типа УЗРГМ.

Делец успел продать боеприпасы. За реактивную противотанковую гранату он получил 3 тыс. грн., а за другую часть боеприпасов — еще 2 тыс. гривен.

Правоохранители задержали мужчину на квартире в Харькове, его содержат под стражей и ему сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении и сбыте боевых припасов.