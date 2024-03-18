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8-летняя чемпионка передала 11,6 тыс. грн на дрон для харьковской бригады ВСУ

Общество 09:38   18.03.2024
Оксана Горун
8-летняя чемпионка передала 11,6 тыс. грн на дрон для харьковской бригады ВСУ

Командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко опубликовал фото письма от юной благотворительницы и фрагмент разговора с ней.

«На днях мне пришло письмо от 8-летней Эмилии – маленькой чемпионки по фигурному катанию. Она решила передать 11 600 грн, подаренные на день рождения, на дрон для батальона ударных БпАК «Ахиллес», — поделился Федоренко.

письмо Эмилии Ахиллесу
Фото: telegram Юрия Федоренко

«Вчера я праздновала свои восемь лет. Мне подарили 11 600 грн. И я хочу эти деньги передать на дрон, чтобы помочь ВСУ. Слава Украине! Смерть врагам!» — написала девочка.

Юрий Федоренко созвонился с Эмилией по видеосвязи, показал ей, как выглядит и работает дрон. А также — пообещал передать свой шеврон.

«Знаешь, мы свои шевроны, подразделения, обычно не даем. Потому что это для военных, которые этого заслуживают. Но ты  — часть нашей команды. Поэтому этот шеврон с моего плеча я снимаю и передаю тебе», — сказал командир батальона «Ахиллес».

«Если в этой войне дети вкладывают нам в руки оружие, мы должны победить», — отметил Федоренко в своем посте.

Читайте также: Собери дрон, передай ВСУ и получи компенсацию — новый проект на Харьковщине

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 18 марта 2024 в 09:38;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр Юрий Федоренко опубликовал фото письма от юной благотворительницы и фрагмент разговора с ней".