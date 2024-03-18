8-річна чемпіонка передала 11,6 тис. грн на дрон для харківської бригади ЗСУ
Командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко опублікував фото листа від юної благодійниці та фрагмент розмови з нею.
“Днями мені надійшов лист від 8-річної Емілії – маленької чемпіонки з фігурного катання. Вона вирішила передати 11 600 грн, подаровані на день народження, на дрон для батальйону ударних БпАК “Ахіллес”, – поділився Федоренко.
“Вчора я святкувала свої вісім років. Мені подарували 11 600 грн. І я хочу ці гроші передати на дрон, щоб допомогти ЗСУ. Слава Україні! Смерть ворогам!” – написала дівчинка.
Юрій Федоренко зателефонував Емілії по відеозв’язку, показав їй, як виглядає і працює дрон. А також – пообіцяв передати свій шеврон.
“Знаєш, ми свої шеврони, підрозділу, зазвичай не даємо. Тому що це для військових, які на це заслуговують. Але ти – частина нашої команди. Тому цей шеврон з мого плеча я знімаю і передаю тобі”, – сказав командир батальйону “Ахіллес”.
“Якщо у цій війні діти вкладають нам у руки зброю, ми маємо перемогти”, – зазначив Федоренко у своєму пості.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: ахиллес, дрон, федоренко, фигурное катание, чемпионка;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2024 в 09:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко опублікував фото листа від юної благодійниці та фрагмент розмови з нею".