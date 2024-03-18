8-річна чемпіонка передала 11,6 тис. грн на дрон для харківської бригади ЗСУ

Командир батальйону ударних БпАК “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр Юрій Федоренко опублікував фото листа від юної благодійниці та фрагмент розмови з нею.

“Днями мені надійшов лист від 8-річної Емілії – маленької чемпіонки з фігурного катання. Вона вирішила передати 11 600 грн, подаровані на день народження, на дрон для батальйону ударних БпАК “Ахіллес”, – поділився Федоренко.

“Вчора я святкувала свої вісім років. Мені подарували 11 600 грн. І я хочу ці гроші передати на дрон, щоб допомогти ЗСУ. Слава Україні! Смерть ворогам!” – написала дівчинка.

Юрій Федоренко зателефонував Емілії по відеозв’язку, показав їй, як виглядає і працює дрон. А також – пообіцяв передати свій шеврон.

“Знаєш, ми свої шеврони, підрозділу, зазвичай не даємо. Тому що це для військових, які на це заслуговують. Але ти – частина нашої команди. Тому цей шеврон з мого плеча я знімаю і передаю тобі”, – сказав командир батальйону “Ахіллес”.

“Якщо у цій війні діти вкладають нам у руки зброю, ми маємо перемогти”, – зазначив Федоренко у своєму пості.