Збери дрон, передай ЗСУ та отримай компенсацію – новий проєкт на Харківщині

Новий проєкт анонсувала мерія Куп’янська. Зібрати FPV-дрон для українських захисників може будь-хто, пройшовши навчання на спеціально створеній платформі. Там же можна знайти постачальника деталей та спонсора. Частину собівартості БпЛА виробнику компенсують.

“Проєкт “Куп’янський дрон” покликаний стимулювати, заохочувати та мотивувати людей, які можуть зібрати дрон на власній кухні, щоб передати й допомогти нашим Збройним силам нищити ворога“, – пояснив начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

За його словами, на сайті Куп’янської міськради була створена спеціальна платформа з метою комунікації між учасниками процесу виготовлення дронів. Вона об’єднуватиме постачальників, спонсорів та виробників, які також за допомогою платформи можуть пройти навчання. Персональні дані учасників проєкту використовуватися не будуть, оскільки реєстрація відбувається через портал “Дія”.

“Учасниками платформи є інженери – це фізичні особи, громадяни України, які авторизуються за допомогою мобільного порталу “Дія” під роллю “Хочу зібрати дрон”… Вони проходять курс навчання, який є на цьому сайті… Постачальники – це фізичні або юридичні особи, які авторизуються на платформі під роллю “Хочу стати постачальником запчастин”. Вони можуть використовувати платформу для формування пропозицій з постачання комплектуючих для збору дронів інженерами. Донатори й благодійні фонди – це окрема історія. На цій платформі для допомоги нашим Збройним силам додатковими комплектуючими, додатковими засобами для максимальної ефективності ураження цілей”, – пояснив Беседін.

Він також додав, що охочі збирати дрони мають можливість самі обирати постачальників та запчастини, зокрема й за межами платформи – якщо знайдуть дешевше.

“Компенсація за кожен дрон – 7,5 тисячі гривень. Якщо ми порахували цей дрон, який зараз розміщений на платформі, з постачальниками, то вартість його по запчастинах складає приблизно 15 тисяч гривень. 50% від вартості цього дрона Куп’янська міськрада компенсує для стимулювання людини до подальшого збору інших дронів. Якщо людина купить це дешевше, то фактично ця компенсація буде більше”, – сказав глава МВА.

До кінця 2024 року за допомогою платформи планують виготовити близько тисячі безпілотників. Їх будуть передавати 14-й та 32-й окремим механізованим бригадам, але надалі список підрозділів може бути розширений.

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