Унікальна евакуація бомбером; затримання нападника на ТЦК: підсумки 19 жовтня

Вперше у світі пораненого з фронту евакуювали дроном у повітрі. У Харкові затримали підозрюваного у вбивстві військового ТЦК. Терехов і Синєгубов підбили підсумки обстрілів за тиждень. «Об’єктив» нагадує головні новини дня.

Відео унікальної операції опублікувала 92 ОШБр. Події мали місце на Куп’янському напрямку. Піхотинець 30 ОМБр на позиції отримав важкі поранення обох ніг. Вивезти його наземним роботизованим комплексом було неможливо – через заміновану місцевість і значну активність там ворожих безпілотників. Для порятунку побратима військові вирішили зробити те, чого не робив ще ніхто. По нього відправили важкий бомбер. Виробник гексакоптера – українська компанія Gurzuf Defence – надала обладнання для цієї місії безплатно. Перед тим, як вантажити на борт людину, провели попередні випробування на майданчиках. Пораненому, який очікував на порятунок, дронами доставляли ліки та припаси. Пілотував рятувальний бомбер оператор БпЛА 30-ї бригади. Надзвичайно складна операція завершилася успішно. Зараз поранений уже в госпіталі.

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Злочин стався 25 червня. У Харківській обласній прокуратурі нагадали обставини. На вулиці Гвардійців-Широнінців старший групи оповіщення підійшов до перехожого, щоб перевірити його документи. Але той вихопив із кишені ніж і завдав кілька ударів військовому та слідом поранив його напарника. Правоохоронці ідентифікували ймовірного нападника. Це 50-річний місцевий безробітний. Наразі він у СІЗО.

Аварійні бригади в Харкові витримують величезне навантаження та виїжджають одночасно на кілька локацій. Про це заявив міський голова Ігор Терехов, підбиваючи підсумки обстрілів регіону за тиждень. Перед початком опалювального сезону росіяни активізували удари по енергетиці та критичній інфраструктурі. У Харкові нарахували 51 «приліт». Через ці удари загинули шестеро людей, ще майже сто постраждали. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, протягом тижня Харківщину атакували, застосувавши 27 ракет, 20 авіабомб і понад 700 різних безпілотників.

Як повідомили в Держприкордонслужбі, групу російських піхотинців виявив український екіпаж БпЛА на півночі Харківщини. По загарбниках завдали вогневого ураження. Росіянин, який вижив, припинив чинити опір і в супроводі безпілотника рушив до українських позицій.

Росіянина, який дійшов до Харкова з фронту, підозрювали у вбивстві п’ятьох українських оборонців і цивільного. Надалі він зізнався в цих злочинах. Виявили Рижикова під час пересування від села Бобрівка в напрямку Салтівки. Вулицю на підході до спального району перекрили. Диверсанта вистежували шестеро нацгвардіців – він намагався тікати, але здався та впав, коли зрозумів, що оточений. Командир взводу «Хартії» на позивний «Сова» відзначив: росіянин мав конкретне завдання від свого командування щодо руху в бік Харкова. У нього також була встановлена в телефоні програма для орієнтування на місцевості.

МР «Об’єктив» також повідомляла 16 жовтня:

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