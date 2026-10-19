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Уникальная эвакуация бомбером; задержание нападающего на ТЦК: итоги 19 октября

Происшествия 23:00   19.10.2026
Оксана Горун
Татьяна Литвина
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Уникальная эвакуация бомбером; задержание нападающего на ТЦК: итоги 19 октября

Впервые в мире раненого с фронта эвакуировали дроном в воздухе. В Харькове задержан подозреваемый в убийстве военного ТЦК. Терехов и Синегубов подвели итоги обстрелов за неделю. Объектив напоминает главные новости дня.

Первая в мире воздушная эвакуация дроном раненого состоялась на Харьковщине

Видео уникальной операции опубликовала 92 ОШБр. События имели место на Купянском направлении. Пехотинец 30 ОМБр на позиции получил тяжелые ранения обеих ног. Вывезти его наземным роботизированным комплексом было невозможно – из-за заминированной местности и значительной активности там вражеских беспилотников. Для спасения побратима военные решили сделать то, чего не делал еще никто. За ним отправили тяжелый бомбер. Производитель гексакоптера – украинская компания Gurzuf Defence – предоставила оборудование для этой миссии бесплатно. Перед тем как грузить на борт человека, провели предварительные испытания на площадках. Раненому, ожидавшему спасения, дронами доставляли лекарства и припасы. Пилотировал спасательный бомбер оператор БПЛА 30-й бригады. Необычайно сложная операция завершилась успешно. Сейчас раненый уже в госпитале.

Взяли под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве военнослужащего ТЦК

Преступление произошло 25 июня. В Харьковской областной прокуратуре напомнили обстоятельства. На улице Гвардейцев-Широнинцев старший группы оповещения подошел к прохожему, чтобы проверить его документы. Но тот выхватил из кармана нож и нанес несколько ударов военному и ранил его напарника. Правоохранители идентифицировали предполагаемого нападающего. Это 50-летний местный безработный. Сейчас он находится в СИЗО.

51 «прилет» за неделю в Харькове

Аварийные бригады в Харькове выдерживают огромную нагрузку и выезжают одновременно на несколько локаций. Об этом заявил городской голова Игорь Терехов, подводя итоги обстрелов региона через неделю. Перед началом отопительного сезона россияне активизировали удары по энергетике и критической инфраструктуре. В Харькове насчитали 51 «прилет». Из-за этих ударов погибли шесть человек, еще почти сто пострадали. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, в течение недели Харьковщину атаковали, применив 27 ракет, 20 авиабомб и более 700 разных беспилотников.

Беспилотник взял в плен оккупанта

Как сообщили в Госпогранслужбе, группу российских пехотинцев обнаружил украинский экипаж БПЛА на севере Харьковщины. По захватчикам нанесли огневое поражение. Выживший россиянин прекратил сопротивляться и в сопровождении беспилотника двинулся к украинским позициям.

Как задерживали оккупанта Рыжикова, рассказали бойцы «Хартии»

Россиянина, дошедшего до Харькова с фронта, подозревали в убийстве пятерых украинских защитников и гражданского. В последствии он признался в этих преступлениях. Обнаружили Рыжикова во время передвижения от села Бобровка в направлении Салтовки. Улицу на подходе к спальному району перекрыли. Диверсанта выслеживали шесть нацгвардейцев – он пытался убегать, но сдался и упал, когда понял, что окружен. Командир взвода «Хартии» на позывной «Сова» отметил: у россиянина была конкретная задача от своего командования по движению в сторону Харькова. У него также была установлено ​​в телефоне приложение для ориентировки на местности.

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Автор: Оксана Горун, Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 19 октября 2026 в 23:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун, Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Впервые в мире раненого с фронта эвакуировали дроном в воздухе. Задержан подозреваемый в убийстве военного ТЦК. Объектив напоминает главные новости дня.".