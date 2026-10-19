Обещел работу в ГСЧС и бронирование за 100 тысяч: харьковчанина будут судить

Правоохранители передали в суд дело харьковского предпринимателя, который, по данным следствия, за деньги обещал помочь мужчине устроиться на работу в ГСЧС. Отмечается, что потенциальный кандидат должен был получить бронирование.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант заверил, что имеет влиятельные связи среди чиновников, осуществляющих отбор кадров, и за 100 тыс. грн сможет гарантировать принятие положительного решения. Он попросил мужчину прислать фото документов, а впоследствии сообщил, что кандидатура якобы уже согласована руководством. Кроме того, предприниматель выяснил размеры его одежды и обуви для пошива специальной формы.

«Обвиняемый настаивал на скорейшей передаче средств, начал систематически звонить по телефону мужчине, требовать встречи и угрожать негативными последствиями в случае отказа», — отметили правоохранители.

Мужчину задержали в начале августа после получения оговоренной суммы средств, добавили в прокуратуре.

Ему инкриминируют получение неправомерной выгоды для себя и третьего лица за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, сопряженного с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УКУ).

Максимальное наказание, угрожающее фигуранту, – 8 лет тюрьмы. Дело рассмотрит Салтовский районный суд.

Напомним, 36-летнего директора КП в Чугуевском районе подозревают в организации незаконной схемы фиктивного трудоустройства военнообязанных. Об этом сообщал пресс-секретарь Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.