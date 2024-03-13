Скільки окупантів та їхньої техніки знищили за місяць БпЛА харківських воїнів

380 ворожих цілей уразили протягом лютого бійці батальйону ударних БпАК “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка.

Як повідомив командир батальйону Юрій Федоренко, 24 одиниці техніки окупантів були знищені та ще 50 підбиті.

Також знищені два склади БК та уражені 253 інженерні фортифікаційні споруди/укриття/позиції.

21 окупанта було ліквідовано та 30 – поранено.