Сколько оккупантов и их техники уничтожили за месяц БпЛА харьковской 92-й ОШБр

380 вражеских целей поразили в течение февраля бойцы батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.

Как сообщил командир батальона Юрий Федоренко, 24 единицы техники оккупантов были уничтожены и еще 50 подбиты.

Также уничтожены два склада БК и поражены 253 инженерных фортификационных сооружений/укрытий/позиций.

21 оккупант был ликвидирован и 30 — ранены.