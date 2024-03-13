Сколько оккупантов и их техники уничтожили за месяц БпЛА харьковской 92-й ОШБр
Инфографика Юрия Федоренко
380 вражеских целей поразили в течение февраля бойцы батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.
Как сообщил командир батальона Юрий Федоренко, 24 единицы техники оккупантов были уничтожены и еще 50 подбиты.
Также уничтожены два склада БК и поражены 253 инженерных фортификационных сооружений/укрытий/позиций.
21 оккупант был ликвидирован и 30 — ранены.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 92 ошбр, ахиллес, БПЛА, дрони, дроны, федоренко, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 20:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "380 вражеских целей поразили в течение февраля бойцы батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр".