Live
  • Ср 13.03.2024
  • Харьков  +2°С
  • USD 38.49
  • EUR 42.04

Сколько оккупантов и их техники уничтожили за месяц БпЛА харьковской 92-й ОШБр

Общество 20:30   13.03.2024
Елена Нагорная
Сколько оккупантов и их техники уничтожили за месяц БпЛА харьковской 92-й ОШБр Инфографика Юрия Федоренко

380 вражеских целей поразили в течение февраля бойцы батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко.

Как сообщил командир батальона Юрий Федоренко, 24 единицы техники оккупантов были уничтожены и еще 50 подбиты.

Также уничтожены два склада БК и поражены 253 инженерных фортификационных сооружений/укрытий/позиций.

21 оккупант был ликвидирован и 30 — ранены.

Читайте также: Дрон харьковских воинов залетел в люк танка РФ: техника уничтожена (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости 13.03: удар по Волчанску, фронт, учения в Харькове
Главные новости 13.03: удар по Волчанску, фронт, учения в Харькове
13.03.2024, 19:34
Терехов попросил ГСЧС как можно скорее разминировать 17-е кладбище (видео)
Терехов попросил ГСЧС как можно скорее разминировать 17-е кладбище (видео)
13.03.2024, 20:08
Демилитаризацию Белгорода и Курска анонсировали РДК и Легион «Свобода России»
Демилитаризацию Белгорода и Курска анонсировали РДК и Легион «Свобода России»
13.03.2024, 18:39
Мокрый снег и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 14 марта
Мокрый снег и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 14 марта
13.03.2024, 19:46
В РФ начали массово производить самую тяжелую планирующую бомбу ФАБ-1500-М54
В РФ начали массово производить самую тяжелую планирующую бомбу ФАБ-1500-М54
13.03.2024, 19:07
Сколько оккупантов и их техники уничтожили за месяц БпЛА харьковской 92-й ОШБр
Сколько оккупантов и их техники уничтожили за месяц БпЛА харьковской 92-й ОШБр
13.03.2024, 20:30

Новости по теме:

10:54
Харьковская 92 ОШБр ищет людей: кому предлагают вступить в ряды
10:28
8 Марта посреди войны: как поздравляют харьковчанок
10:04
Два харьковчанина стали Героями Украины, один из них посмертно
22:00
«Спасибо юной украиночке»: девочка подарила FPV-дрон 92-й ОШБр (видео)
18:39
Воины харьковской бригады вспомнили, как встретили вторжение РФ (видео)

Вы читали новость: «Сколько оккупантов и их техники уничтожили за месяц БпЛА харьковской 92-й ОШБр»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 марта 2024 в 20:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "380 вражеских целей поразили в течение февраля бойцы батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр".