Дрон харьковских воинов залетел в люк танка РФ: техника уничтожена (видео)

Бойцы батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр на Бахмутском направлении уничтожили российский танк Т-90 за 4,5 миллиона долларов.

«Когда говорят о мастерстве, речь идет об экипажах батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОШБр! FPV-расчет направил дрон прямо в люк российского танка», — написал командир батальона Юрий Федоренко.

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