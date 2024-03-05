Дрон харьковских воинов залетел в люк танка РФ: техника уничтожена (видео)
Бойцы батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр на Бахмутском направлении уничтожили российский танк Т-90 за 4,5 миллиона долларов.
«Когда говорят о мастерстве, речь идет об экипажах батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОШБр! FPV-расчет направил дрон прямо в люк российского танка», — написал командир батальона Юрий Федоренко.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ахиллес, воины, дрон, люк, танк, харьковские;
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- • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 13:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр на Бахмутском направлении уничтожили российский танк Т-90 за 4,5 миллиона долларов.".