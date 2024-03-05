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Дрон харьковских воинов залетел в люк танка РФ: техника уничтожена (видео)

Общество 13:50   05.03.2024
Виктория Яковенко
Дрон харьковских воинов залетел в люк танка РФ: техника уничтожена (видео)

Бойцы батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр на Бахмутском направлении уничтожили российский танк Т-90 за 4,5 миллиона долларов.

«Когда говорят о мастерстве, речь идет об экипажах батальона ударных БпАК «Ахиллес» 92 ОШБр! FPV-расчет направил дрон прямо в люк российского танка», — написал командир батальона Юрий Федоренко.

Читайте также: Харьковские воины отбили наступление и уничтожили технику РФ под Бахмутом

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 марта 2024 в 13:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр на Бахмутском направлении уничтожили российский танк Т-90 за 4,5 миллиона долларов.".