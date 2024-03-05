Дрон харківських воїнів залетів у люк ворожого танка: техніка знищена (відео)
Бійці батальйону ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр на Бахмутському напрямку знищили російський танк Т-90 за 4,5 мільйона доларів.
«Коли говорять про майстерність, йдеться про екіпажі батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92 ОШБр! FPV-розрахунок скерував дрон прямісінько у люк російського танку», – написав командир батальйону Юрій Федоренко.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: ахиллес, воины, дрон, люк, танк, харьковские;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2024 в 13:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці батальйону ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр на Бахмутському напрямку знищили російський танк Т-90 за 4,5 мільйона доларів.".