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Дрон харківських воїнів залетів у люк ворожого танка: техніка знищена (відео)

Суспільство 13:50   05.03.2024
Вікторія Яковенко
Дрон харківських воїнів залетів у люк ворожого танка: техніка знищена (відео)

Бійці батальйону ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр на Бахмутському напрямку знищили російський танк Т-90 за 4,5 мільйона доларів.

«Коли говорять про майстерність, йдеться про екіпажі батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92 ОШБр! FPV-розрахунок скерував дрон прямісінько у люк російського танку», – написав командир батальйону Юрій Федоренко.

Читайте також: Харківські воїни відбили наступ та знищили техніку росіян під Бахмутом (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Березня 2024 в 13:50;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці батальйону ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр на Бахмутському напрямку знищили російський танк Т-90 за 4,5 мільйона доларів.".