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Харківські воїни відбили наступ та знищили техніку росіян під Бахмутом (відео)

Суспільство 12:29   23.02.2024
Вікторія Яковенко
Харківські воїни відбили наступ та знищили техніку росіян під Бахмутом (відео)

Бійці роти ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр поблизу Бахмута відбили наступ армії РФ одразу з кількох напрямків, під час якого уразили 11 одиниць ворожої техніки.

«Противник активізував штурмові дії в районі Часового Яру, Іванівського та Андріївки, намагаючись відтиснути Сили оборони до каналу Сіверський Донець–Донбас та зайняти панівні висоти навколо міста», – написав командир роти Юрій Федоренко.

Воїни уразили російської техніки на понад 10 мільйонів доларів, серед якої:

Воїни уразили російської техніки на понад 10 мільйонів доларів, серед якої: чотири одиниці БМД-2, по дві одиниці БМП-3 та БТР-80, танк Т-72 та дві одиниці УАЗ «Буханка».

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Харківські воїни відбили наступ та знищили техніку росіян під Бахмутом (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 12:29;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці роти ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр поблизу Бахмута відбили наступ армії РФ одразу з кількох напрямків, під час якого уразили 11 одиниць ворожої техніки.".