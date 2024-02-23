Харківські воїни відбили наступ та знищили техніку росіян під Бахмутом (відео)
Бійці роти ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр поблизу Бахмута відбили наступ армії РФ одразу з кількох напрямків, під час якого уразили 11 одиниць ворожої техніки.
«Противник активізував штурмові дії в районі Часового Яру, Іванівського та Андріївки, намагаючись відтиснути Сили оборони до каналу Сіверський Донець–Донбас та зайняти панівні висоти навколо міста», – написав командир роти Юрій Федоренко.
Воїни уразили російської техніки на понад 10 мільйонів доларів, серед якої:
Воїни уразили російської техніки на понад 10 мільйонів доларів, серед якої: чотири одиниці БМД-2, по дві одиниці БМП-3 та БТР-80, танк Т-72 та дві одиниці УАЗ «Буханка».
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 12:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці роти ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр поблизу Бахмута відбили наступ армії РФ одразу з кількох напрямків, під час якого уразили 11 одиниць ворожої техніки.".