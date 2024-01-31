“Ахіллес” харківської 92 ОШБр виріс до батальйону: комбат просить про допомогу

Рота ударних БпАК “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр 31 січня офіційно стала батальйоном. Командир підрозділу Юрій Федоренко звернувся до українців, щоби за допомогою їхніх донатів зібрати 13 мільйонів гривень на базову комплектацію.

“У зв’язку з успішним виконанням бойових завдань, а це сотні знищених окупантів, а також тисячі одиниць їхньої техніки, командуванням ЗСУ було прийнято рішення масштабувати роту ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади до батальйону. Сьогодні наказ набув чинності, а це значить, що відсьогодні ми стали батальйоном”, – розповів Федоренко.

За його прогнозом, це дозволить щонайменше в чотири рази ефективніше бити ворога.

“Для базової комплектації підрозділу нам необхідно зібрати 13 мільйонів гривень. Сума не маленька, але й не велика. Я впевнений, що разом з вами ми впораємось в найкоротшій перспективі. Також, друзі, пам’ятайте, ми продовжуємо рекрутингову кампанію – шукати людей, які в першу чергу вмотивовані та дисципліновані”, – додав командир підрозділу.

Відео: телеграм Юрія Федоренка