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«Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр вырос до батальона: комбат просит о помощи

Общество 21:32   31.01.2024
Елена Нагорная
«Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр вырос до батальона: комбат просит о помощи Фото: Facebook 92 ОМБр

Рота ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр 31 января официально стала батальоном. Командир подразделения Юрий Федоренко обратился к украинцам, чтобы с помощью их донатов собрать 13 миллионов гривен на базовую комплектацию.

«В связи с успешным выполнением боевых задач, а это сотни уничтоженных оккупантов и тысячи единиц их техники, командованием ВСУ было принято решение масштабировать роту ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады до батальона. Сегодня приказ вступил в силу, а это значит, что с сегодняшнего дня мы стали батальоном», — рассказал Федоренко.

По его прогнозу, это позволит как минимум в четыре раза эффективнее бить врага.

«Для базовой комплектации подразделения нам необходимо собрать 13 миллионов гривен. Сумма не маленькая, но и не большая. Я уверен, что вместе с вами мы справимся в кратчайшей перспективе. Также, друзья, помните, мы продолжаем рекрутинговую кампанию — искать людей, которые в первую очередь мотивированы и дисциплинированы», — добавил командир подразделения.

Видео: Telegram Юрия Федоренко

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 31 января 2024 в 21:32;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рота ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр 31 января официально стала батальоном. Командир подразделения Юрий Федоренко обратился к украинцам, чтобы с помощью их донатов собрать 13 миллионов гривен на базовую комплектацию.".