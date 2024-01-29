Шесть вражеских блиндажей и склад уничтожили дроны харьковских воинов (видео)

Бойцы роты ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр с помощью FPV-дронов уничтожили шесть вражеских блиндажей и состав материально-технического обеспечения противника на Бахмутском направлении.

«Как бы умело оккупант ни спрятался, наши профессиональные пилоты все равно его найдут», — написал командир роты Юрий Федоренко.