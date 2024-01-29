Шесть вражеских блиндажей и склад уничтожили дроны харьковских воинов (видео)
Бойцы роты ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр с помощью FPV-дронов уничтожили шесть вражеских блиндажей и состав материально-технического обеспечения противника на Бахмутском направлении.
«Как бы умело оккупант ни спрятался, наши профессиональные пилоты все равно его найдут», — написал командир роты Юрий Федоренко.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: ахиллес, Бахмутсвое, блиндажи, дрони, дроны, знищили, направление, уничтожили;
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- • Дата публикации материала: 29 января 2024 в 21:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы роты ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр с помощью FPV-дронов уничтожили шесть вражеских блиндажей и состав материально-технического обеспечения противника на Бахмутском направлении.".