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Шесть вражеских блиндажей и склад уничтожили дроны харьковских воинов (видео)

Происшествия 21:33   29.01.2024
Виктория Яковенко
Шесть вражеских блиндажей и склад уничтожили дроны харьковских воинов (видео)

Бойцы роты ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр с помощью FPV-дронов уничтожили шесть вражеских блиндажей и состав материально-технического обеспечения противника на Бахмутском направлении.

«Как бы умело оккупант ни спрятался, наши профессиональные пилоты все равно его найдут», — написал командир роты Юрий Федоренко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 января 2024 в 21:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы роты ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр с помощью FPV-дронов уничтожили шесть вражеских блиндажей и состав материально-технического обеспечения противника на Бахмутском направлении.".