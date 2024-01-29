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В упор обстреляли позиции врага под Купянском: работу воинов показал Сырский

Общество 17:41   29.01.2024
Виктория Яковенко
В упор обстреляли позиции врага под Купянском: работу воинов показал Сырский

Танкисты 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады вплотную приблизились к позициям оккупантов на Купянском направлении и выполнили боевую работу.

Видео меткой работы воинов опубликовал Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

«Смелость, отчаянность и умение действовать в условиях опасности стало ключом к успешной задаче», — отметил Сырский.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 29 января 2024 в 17:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Танкисты 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады вплотную приблизились к позициям оккупантов на Купянском направлении и выполнили боевую работу.".