В упор обстреляли позиции врага под Купянском: работу воинов показал Сырский

Танкисты 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады вплотную приблизились к позициям оккупантов на Купянском направлении и выполнили боевую работу.

Видео меткой работы воинов опубликовал Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

«Смелость, отчаянность и умение действовать в условиях опасности стало ключом к успешной задаче», — отметил Сырский.