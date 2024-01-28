FPV-дроны ударили по технике и позициях оккупантов на Харьковщине (видео)

Операторы FPV-дронов бригады «Стальная граница» продолжают наносить удары по технике врага на временно оккупированной Харьковщине.

Как сообщают в подразделении, в поле зрения аэроразведчиков попали два вражеских внедорожника, и по ним отработали дроны-камикадзе.

Также беспилотники ударили по позициям оккупантов — были уничтожены блиндаж и пехотинец, поражена вражеская бронированная техника.

Видео: Стальная граница