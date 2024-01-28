FPV-дроны ударили по технике и позициях оккупантов на Харьковщине (видео)
Операторы FPV-дронов бригады «Стальная граница» продолжают наносить удары по технике врага на временно оккупированной Харьковщине.
Как сообщают в подразделении, в поле зрения аэроразведчиков попали два вражеских внедорожника, и по ним отработали дроны-камикадзе.
Также беспилотники ударили по позициям оккупантов — были уничтожены блиндаж и пехотинец, поражена вражеская бронированная техника.
Видео: Стальная граница
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дрони, дроны, пограничники, стальная граница, техника, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 января 2024 в 15:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Операторы FPV-дронов бригады «Стальная граница» продолжают наносить удары по технике врага на временно оккупированной Харьковщине.".