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Как уничтожают позиции оккупантов на Харьковском направлении (видео)

Общество 10:31   30.06.2024
Елена Нагорная
Как уничтожают позиции оккупантов на Харьковском направлении (видео)

Бойцы бригады «Стальная граница» сбросами с ударного дрона противотанковых мин и кумулятивных снарядов поразили позиции российских военных на Харьковском направлении.

Потери врага уточняются, сообщают в подразделении.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 июня 2024 в 10:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Стальная граница» сбросами с ударного дрона противотанковых мин и кумулятивных снарядов поразили позиции российских военных на Харьковском направлении".