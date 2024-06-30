Как уничтожают позиции оккупантов на Харьковском направлении (видео)
Бойцы бригады «Стальная граница» сбросами с ударного дрона противотанковых мин и кумулятивных снарядов поразили позиции российских военных на Харьковском направлении.
Потери врага уточняются, сообщают в подразделении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: оккупанты, окупанти, позиции, стальная граница, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2024 в 10:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы бригады «Стальная граница» сбросами с ударного дрона противотанковых мин и кумулятивных снарядов поразили позиции российских военных на Харьковском направлении".