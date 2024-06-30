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Як знищують позиції окупантів на Харківському напрямку (відео)

Суспільство 10:31   30.06.2024
Олена Нагорна
Як знищують позиції окупантів на Харківському напрямку (відео)

Бійці бригади “Сталевий кордон” скидами з ударного дрона протитанкових мін та кумулятивних снарядів уразили позиції російських військових на Харківському напрямку.

Втрати ворога уточнюються, повідомляють у підрозділі.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2024 в 10:31;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці бригади “Сталевий кордон” скидами з ударного дрона протитанкових мін та кумулятивних снарядів уразили позиції російських військових на Харківському напрямку".