Синєгубов: ударів по Харкову за добу не було, в області четверо постраждалих

Чотири особи постраждали від ворожих обстрілів Харківщини 29 червня, три з них – у Дергачах, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, ударів по Харкову не зафіксовано.

О 16:35 у Сеньківському лісництві Куп’янського району через обстріл зайнялася хвойна підстилка.

О 16:03 ворог завдав ударів по Дергачах. Зафіксоване влучання КАБу біля будинку. Пошкоджені гараж, господарча споруда, вікна п’ятиповерхового житлового будинку. Друга авіабомба влучила в землю у полі. Постраждав чоловік, від шпиталізації відмовився. Третє влучання зафіксоване на території підприємства, а четверте – в город, частково зруйнований приватний будинок, ще щонайменше десять пошкоджених. Постраждали дві жінки.

13:08 у селі Одноробівка Богодухівського району внаслідок обстрілу пошкоджено адмінприміщення фермерського господарства та магазин. О 10:00 в Одноробівці був пошкоджений приватний будинок.

Об 11:00 відбувся артобстріл Куп’янська-Вузлового. Пошкоджений приватний будинок, поранення отримала 69-річна жінка.