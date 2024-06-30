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Синєгубов: ударів по Харкову за добу не було, в області четверо постраждалих

Події 08:53   30.06.2024
Олена Нагорна
Синєгубов: ударів по Харкову за добу не було, в області четверо постраждалих

Чотири особи постраждали від ворожих обстрілів Харківщини 29 червня, три з них – у Дергачах, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, ударів по Харкову не зафіксовано.

О 16:35 у Сеньківському лісництві Куп’янського району через обстріл зайнялася хвойна підстилка.

О 16:03 ворог завдав ударів по Дергачах. Зафіксоване влучання КАБу біля будинку. Пошкоджені гараж, господарча споруда, вікна п’ятиповерхового житлового будинку. Друга авіабомба влучила в землю у полі. Постраждав чоловік, від шпиталізації відмовився. Третє влучання зафіксоване на території підприємства, а четверте – в город, частково зруйнований приватний будинок, ще щонайменше десять пошкоджених. Постраждали дві жінки. 

13:08 у селі Одноробівка Богодухівського району внаслідок обстрілу пошкоджено адмінприміщення фермерського господарства та магазин. О 10:00 в Одноробівці був пошкоджений приватний будинок. 

Об 11:00 відбувся артобстріл Куп’янська-Вузлового. Пошкоджений приватний будинок, поранення отримала 69-річна жінка.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2024 в 08:53;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири особи постраждали від ворожих обстрілів Харківщини 29 червня, три з них – у Дергачах, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".