Синєгубов: ударів по Харкову за добу не було, в області четверо постраждалих
Чотири особи постраждали від ворожих обстрілів Харківщини 29 червня, три з них – у Дергачах, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, ударів по Харкову не зафіксовано.
О 16:35 у Сеньківському лісництві Куп’янського району через обстріл зайнялася хвойна підстилка.
О 16:03 ворог завдав ударів по Дергачах. Зафіксоване влучання КАБу біля будинку. Пошкоджені гараж, господарча споруда, вікна п’ятиповерхового житлового будинку. Друга авіабомба влучила в землю у полі. Постраждав чоловік, від шпиталізації відмовився. Третє влучання зафіксоване на території підприємства, а четверте – в город, частково зруйнований приватний будинок, ще щонайменше десять пошкоджених. Постраждали дві жінки.
13:08 у селі Одноробівка Богодухівського району внаслідок обстрілу пошкоджено адмінприміщення фермерського господарства та магазин. О 10:00 в Одноробівці був пошкоджений приватний будинок.
Об 11:00 відбувся артобстріл Куп’янська-Вузлового. Пошкоджений приватний будинок, поранення отримала 69-річна жінка.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: обстріли, сінєгубов, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2024 в 08:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири особи постраждали від ворожих обстрілів Харківщини 29 червня, три з них – у Дергачах, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".