Наймасованіший удар з 2022-го року – Задоренко про «приліт» по Дергачах (фото)

29 червня ворог скинув на місто Дергачі на Харківщині чотири авіабомби, попередньо УМПБ Д-30.

Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко. За його даними, постраждали двоє чоловіків 68-ми та 75-ти років, 71-річна жінка та домашні тварини.

«Сьогодні ворог завдав найбільш масованого удару по Дергачах починаючи з 2022 року. Пошкоджено щонайменше 3 п’ятиповерхових, 2 двоповерхових та 20 приватних будинків, а також господарчі споруди, гаражний кооператив і автівки місцевих мешканців, одне з цивільних підприємств. Частково зруйновані лінії електропередачі», – написав Задоренко.

Нагадаємо, про удар КАБами по Дергачах повідомляв начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Пізніше він уточнив, що ворожі удари припали по приватних та багатоквартирних будинках, а також по цивільному підприємству. За даними Харківської обласної прокуратури, поранення отримали двоє чоловіків 68 та 75 років. 71-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.