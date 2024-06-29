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Наймасованіший удар з 2022-го року – Задоренко про «приліт» по Дергачах (фото)

Події 21:23   29.06.2024
Вікторія Яковенко
Наймасованіший удар з 2022-го року – Задоренко про «приліт» по Дергачах (фото) Фото: Вячеслав Задоренко

29 червня ворог скинув на місто Дергачі на Харківщині чотири авіабомби, попередньо УМПБ Д-30.

Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко. За його даними, постраждали двоє чоловіків 68-ми та 75-ти років, 71-річна жінка та домашні тварини.

«Сьогодні ворог завдав найбільш масованого удару по Дергачах починаючи з 2022 року. Пошкоджено щонайменше 3 п’ятиповерхових, 2 двоповерхових та 20 приватних будинків, а також господарчі споруди, гаражний кооператив і автівки місцевих мешканців, одне з цивільних підприємств. Частково зруйновані лінії електропередачі», – написав Задоренко.

Нагадаємо, про удар КАБами по Дергачах повідомляв начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Пізніше він уточнив, що ворожі удари припали по приватних та багатоквартирних будинках, а також по цивільному підприємству. За даними Харківської обласної прокуратури, поранення отримали двоє чоловіків 68 та 75 років. 71-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2024 в 21:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "29 червня ворог скинув на місто Дергачі на Харківщині чотири авіабомби, попередньо УМПБ Д-30.".