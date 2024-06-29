Удар по Дергачах: куди влучили окупанти, відомо про двох постраждалих
Станом на 16:18 відомо про двох постраждалих внаслідок удару по місту Дергачі на Харківщині.
За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, у 71-річної жінки – гостра реакція на стрес, у 75-річного чоловіка – вибухове поранення.
Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко уточнив, що ворожі удари прийшлися по приватних і багатоквартирних будинках, а також по цивільному підприємству.
Нагадаємо, про удар КАБами по Дергачах повідомляв начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Дергачі, пострадалі, сінєгубов, удар, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2024 в 16:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 16:18 відомо про двох постраждалих внаслідок удару по місту Дергачі на Харківщині.".