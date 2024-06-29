Удар по Дергачах: куди влучили окупанти, відомо про двох постраждалих

Станом на 16:18 відомо про двох постраждалих внаслідок удару по місту Дергачі на Харківщині.

За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, у 71-річної жінки – гостра реакція на стрес, у 75-річного чоловіка – вибухове поранення.

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко уточнив, що ворожі удари прийшлися по приватних і багатоквартирних будинках, а також по цивільному підприємству.

Нагадаємо, про удар КАБами по Дергачах повідомляв начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.