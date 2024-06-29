Удар по Дергачам: куда попали оккупанты, известно о двух пострадавших

По состоянию на 16:18 известно о двух пострадавших в результате удара по городу Дергачи на Харьковщине.

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, у 71-летней женщины — острая реакция на стресс, у 75-летнего мужчины – взрывное ранение.

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко уточнил, что вражеские удары пришлись по частным и многоквартирным домам, а также по гражданскому предприятию.

Напомним, об ударе КАБамы по Дергачам сообщал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.