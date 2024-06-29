Удар по Дергачам: куда попали оккупанты, известно о двух пострадавших
По состоянию на 16:18 известно о двух пострадавших в результате удара по городу Дергачи на Харьковщине.
По данным главы ХОВА Олега Синегубова, у 71-летней женщины — острая реакция на стресс, у 75-летнего мужчины – взрывное ранение.
Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко уточнил, что вражеские удары пришлись по частным и многоквартирным домам, а также по гражданскому предприятию.
Напомним, об ударе КАБамы по Дергачам сообщал начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Дергачи, пострадавшие, синегубов, удар, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2024 в 16:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 16:18 известно о двух пострадавших в результате удара по городу Дергачи на Харьковщине.".